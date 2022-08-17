Абакан, , 05:08 — REGNUM По состоянию на 17 августа в Хакасии от COVID-19 привито 328 160 человек. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, 217 592 человека получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию. Ревакцинацию прошли 83 826 человек.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации министерства, от коронавирусной инфекции в Хакасии привито 1926 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Добавим, по прогнозам медиков, осенью 2022 года в республике ожидается новая волна коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период пандемии (по состоянию на 16 августа) зарегистрировано 89 495 носителей коронавируса, выздоровели 86 372 человека, скончались 2415 ковид-пациентов.

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