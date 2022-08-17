Токио, , 05:00 — REGNUM Предписания местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызываемых мощными ливнями, получили не менее 40 тысяч жителей юго-запада Японии. Об этом 17 августа сообщает телеканал NHK.

Ливень (сс) jarmoluk

По его данным, к настоящему моменту власти призвали эвакуироваться более девяти тысяч жителей города Хита префектуры Оита. Таким образом, с учётом рекомендаций об эвакуации порядка 31 тысячи человек, выданных ранее в префектурах Нагасаки и Фукуока, на севере острова Кюсю эвакуации подлежат порядка 40 тысяч человек.

Проливные дожди накрыли весь север острова Кюсю, угрожая оползнями не только префектуре Нагасаки, но и префектурам Сага и Фукуока. Подобная ситуация складывается и в префектуре Исикава, расположенной на побережье Японского моря на острове Хонсю.

По данным метеорологов, в отдельных районах Нагасаки за последние часы выпало около 75 мм осадков. Ливневые дожди на побережье Японского моря в восточной и западной части Японии продолжатся до 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендации властей Японии об эвакуации из-за риска вызываемых мощными ливнями оползней получили более 22 тысяч жителей города Цусима из префектуры Нагасаки.

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