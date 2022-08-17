Вашингтон, 17 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Генеральный директор американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о том, что поддерживает умеренных республиканцев и умеренных демократов. Об этом он написал в своем микроблоге.

(сс) jdlasica Илон Маск

Три месяца назад миллиардер утверждал, что будет голосовать за представителей Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс США, несмотря на то, что ранее отдавал свои голоса за Демпартию.

В новом сообщении Маск уточнил, что собирается отдавать предпочтение «левой половине Республиканской партии и правой половине Демократической партии». 16 августа предприниматель должен был принять участие в сборе средств для избирательной кампании лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Илон Маск написал о том, что Джо Байдена выбрали на пост президента США только для того, чтобы «отдохнуть» от «противоречивых и драматичных» действий его предшественника Дональда Трампа.