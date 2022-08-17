Москва, 17 августа, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не привел к снижению потока наркотиков, поступающих в Центральную Азию, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Он напомнил, что афганские исламисты после захвата власти пообещали бороться с производством и продажей наркотиков. В частности, еще в апреле 2022 года был издан указ на запрет выращивания растений, из которых могут производиться наркотики.

«Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по «северному маршруту», — цитирует дипломата РИА Новости.

Тарабрин указал, что в Таджикистане только в первом квартале 2022 года изъяли в 14,5 раза больше афганских наркотиков, нежели чем за аналогичный период 2021 года. По данным ООН, в Афганистане объем средств, вырученных от наркотрафика, достиг 14% от общего ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2021 года радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило власть в Афганистане. При этом за минувший год исламисты, обещавшие всеобщую амнистию, начали массовые аресты и убийства бывших госслужащих. Также в республике разразилась гуманитарная катастрофа.