Токио, 17 августа, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Уведомления о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору получили уже несколько японских компаний, покупающих российский СПГ. Об этом 17 августа сообщает газета Nikkei.

Gazprom. ru Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2»

По её данным, соответствующие уведомления и предложения заключить контракт с новым оператором получили, в частности, компании Saibu Gas и Kyushu Electric Power. Издание не смогло получить от них комментариев по поводу условий новых контрактов, включая цены и объёмы поставок газа.

Напомним, 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для реализации проекта «Сахалин-2» создаётся ООО «Сахалинская Энергия», которому перейдут все права от оператора с иностранным участием Sakhalin Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии намерены сохранить своё участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», обеспечивающих стране около 9% всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ). Они призывают компании Mitsui и Mitsubishi остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» даже в ситуации создания Россией нового национального оператора проекта.