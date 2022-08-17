Краснодар, , 04:18 — REGNUM Отключение энергоснабжения из-за повреждения кабеля произошло в Карасунском округе Краснодара. Об этом 16 августа сообщила ЕДДС города в своём телеграм-канале.

Лампа Дарья Антонова, ИА REGNUM

Уточняется, что в связи с повреждением кабельной линии произошло аварийное отключение 27 подстанций. По данным городской ЕДДС, отключение первых десяти подстанций произошло в 19:47 мск в Карасунском округе. Без энергоснабжения остались около десяти улиц города.

Сразу же после первой аварии произошло отключение ещё 17 подстанций. На месте ЧП работает аварийно-ремонтная бригада. Сроки возобновления подачи электроэнергии не уточняются.

Отмечается, что аварийное отключение произошло ещё на нескольких подстанциях, в том числе в центре Краснодара, но ремонтной бригаде удалось оперативно восстановить энергоснабжение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Кронштадта остались без электричества из-за залетевшей на подстанцию предприятия «Оборонэнерго» птицы.

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