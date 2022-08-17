Прага, , 04:05 — REGNUM Власть в странах Евросоюза могут получить пророссийские политики в случае изменения общественного мнения по ситуации вокруг Украины, заявил чешский писатель Йозеф Буска в газете Spectator.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет», — заявил он.

По словам чешского писателя, это выяснится уже зимой. Буска считает, что киевский режим не сможет устоять без помощи Запада, однако из-за тяжелых экономических условий Европа может отказаться от поддержки Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что европейские лидеры вредят экономике и простым жителям своих стран ради поддержки киевского режима. Так он оценил высказывание британского обозревателя Саймона Тисдалла, который не исключил, что ряд стран ЕС может отвернуться от Киева из-за энергетического кризиса.