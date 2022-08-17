Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Госдепартамент США считает решение КНР ввести против семи чиновников администрация Тайваня санкции за «несгибаемый сепаратизм» чрезмерной реакцией на состоявшийся 2−3 августа визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 16 августа заявил на брифинге для журналистов.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Нед Прайс «Любая реакция на мирный визит члена Конгресса, в этом случае спикера палаты представителей, любая подобного рода реакция является чрезмерной. Как мы уже говорили, члены Конгресса имеют полное право посещать Тайвань, члены Конгресса делали это многие десятки лет».

По словам чиновника, Тайвань посещал и предыдущий спикер палаты представителей. А в этом году делегации конгрессменов посещали остров «более 10 раз».

Прайс также отметил, что полной уверенности в причинах, которые вызвали эти шаги Китая, у США нет.

Нед Прайс «Я оставлю возможность Пекину говорить о его ответе».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая внесли в санкционный список сторонников независимости острова семерых чиновников Тайваня.

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