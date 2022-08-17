Госдеп США назвал «чрезмерными» санкции Китая против чиновников Тайваня
Вашингтон, 17 августа, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Госдепартамент США считает решение КНР ввести против семи чиновников администрация Тайваня санкции за «несгибаемый сепаратизм» чрезмерной реакцией на состоявшийся 2−3 августа визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 16 августа заявил на брифинге для журналистов.
По словам чиновника, Тайвань посещал и предыдущий спикер палаты представителей. А в этом году делегации конгрессменов посещали остров «более 10 раз».
Прайс также отметил, что полной уверенности в причинах, которые вызвали эти шаги Китая, у США нет.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая внесли в санкционный список сторонников независимости острова семерых чиновников Тайваня.
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