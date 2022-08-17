Пекин, , 04:03 — REGNUM Китай обнародовал свой план культурного развития на 14-ю Пятилетку (2021-2025), направленный на продвижение социалистической культуры и превращение Китая в страну с прочной основой в этом отношении, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

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Называя культуру душой страны и нации, а также душой национального управления, в плане отмечается, что без процветания и развития социалистической культуры не было бы социалистической модернизации. Китай стремится к улучшению социального этикета и вежливости, более процветающему культурному делу и промышленности, дальнейшему повышению привлекательности китайской культуры и дальнейшему совершенствованию своей культурной системы в соответствии с целями и задачами, изложенными в плане.

Совместно опубликованный генеральными канцеляриями Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР, план был составлен в соответствии с Планом страны на 14-ю Пятилетку (2021-2025) и Долгосрочными целями до 2035 года.