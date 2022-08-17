Пекин, , 03:56 — REGNUM Официальные данные показали, что безработица в Китае снижается подряд в течение трех месяцев по мере того, как Китай наращивает усилия по сокращению безработицы, связанной с эпидемией COVID-19, сообщает 16 августа газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), уровень безработицы среди молодежи достиг рекордно высокого уровня в 19,9%. Ожидается, что число выпускников колледжей в 2022 году достигнет 10,76 млн, впервые превысив 10 млн, что на 1,67 млн больше, чем в 2021 году, по данным Министерства образования КНР.

Городской уровень безработицы в июле составил 5,4%, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил представитель NBS Фу Линхуэй. Безработица в городах составила 6,1% в апреле, затем 5,9% в мае и 5,5% в июне.

Чиновник сказал, что улучшение ситуации на рынке труда обусловлено постоянными мерами, принимаемыми для борьбы с эпидемией, а также мерами по стабилизации занятости, отметив далее, что уровень занятости среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет улучшается.

Уровень занятости трудовых мигрантов также увеличился, сказал Фу, добавив, что уровень безработицы среди сельских мигрантов составил 5, %, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, что ниже общего уровня безработицы.

Кроме того, рынок труда в городских районах также улучшился: уровень безработицы в городах в 31 крупном городе в июле составил 5,6%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, сказал Фу. Для сравнения, уровень безработицы среди молодежи вырос до рекордных 19,9% в июле по сравнению с 19,3% в июне и 18,4% в мае.

Июль — выпускной сезон, и большое количество выпускников впервые вышли на рынок труда, что привело к росту уровня безработицы среди молодежи, сказал Фу. Более того, предприятия замедлили темпы набора персонала из-за последствий эпидемии. В частности, медленное восстановление третичной промышленности также препятствует трудоустройству молодежи. Кроме того, многие молодые люди ищут более стабильную работу, что привело к разрыву между поиском работы и спросом, сказал Фу.

Хотя внутренний рынок труда сталкивается с растущим давлением из-за COVID-19, китайские власти проводят политику поддержки в попытке облегчить ситуацию. В целом, благодаря политике восстановления внутренней экономики и стабилизации занятости, особенно мерам, направленным на занятость молодежи, общая ситуация с занятостью будет постепенно улучшаться и оставаться стабильной, сказал Фу.