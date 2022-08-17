Флорида, США, , 03:52 — REGNUM Женщине, буквально терроризировавшей телефонными звонками сотрудников полиции города Сент-Питерсберг в американском штате Флорида, грозит тюремный срок. Об этом 16 августа сообщает газета New York Post.

Телефонный терроризм

У чернокожей жительницы штата Флорида Карлы Мишель Джефферсон было необычное «хобби» — она постоянно звонила в полицию, при этом помощь сотрудников ни ей, ни её близким не требовалась. Женщина непрерывно звонила в полицию исключительно для того, чтобы поругаться с операторами.

Отмечается, что полицейские неоднократно предупреждали любительницу телефонного террора, что ей грозит арест за подобные действия, но женщина не вняла предупреждениям, а наоборот, стала звонить с ещё большей частотой и энтузиазмом. Отмечается, что до своего ареста она успела совершить более 11 тыс. звонков правоохранителям, а её личный рекорд — 512 звонков в течение суток.

В итоге терпение у стражей закона закончилось и женщина была арестована за телефонный терроризм. Как рассказали очевидцы ареста Джефферсон, она находилась в крайне приподнятом настроении и даже призналась, что такие телефонные «игры» приводят её в восторг.