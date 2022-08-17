Пекин, , 03:51 — REGNUM Уровень воды на многих участках реки Янцзы и в других местах значительно снизился, в некоторых случаях до рекордно низкого уровня, из-за летней жары, сообщает 16 августа газета China Daily.

Река Янцзы

По состоянию на утро 16 августа уровень воды на участке Аньцин реки Янцзы в провинции Аньхой, упал до 8,13 метра, что является самым низким показателем за этот период, сообщило гидрографическое управление Аньцина. По словам местных жителей, в прибрежном водно-болотном угодье Уху провинции Аньхой, сейчас обнажено много камней, что обычно можно увидеть только зимой.

Власти Аньцина заявили, что испарение воды с начала августа было примерно на 70% больше, чем в обычном году, из-за палящей жары. Мметеорологическое бюро Аньхоя сравнило спутниковые данные, полученные в августе, с данными за май, и обнаружило, что по состоянию на 11 августа уровень воды в провинции сократился на 17%.

Уровень воды в районе Ухангуань в верховьях реки Ухань провинции Хубэй, упал до 17,57 метра — рекордно низкого уровня с 1865 года — по состоянию на 13 августа, сообщил штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в Ухане.

Во время сезона дождей в этом году уровень реки Янцзы в Ухане однажды поднялся до 24,96 метра, что было близко к тому, чтобы вызвать ответные меры по борьбе с наводнениями. Но с тех пор он неуклонно снижается.