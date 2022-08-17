Лхаса, Китай, 17 августа, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что центральное Тибетское нагорье было всемирно значимым центром флористического обмена десятки миллионов лет назад, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Айтен Юран Граница с Тибетом

Podocarpium — это вымерший род семейства Fabaceae с богато представленными окаменелостями в Евразии, относящимися к эоцену. Исследователи из Китайской академии наук надеются выяснить диверсификацию и биогеографическую историю Podocarpium в некоторых ключевых регионах, таких как Тибетское наогорье, область, которая, как недавно было установлено, имела решающее значение для флористических обменов по всему миру в геологическом прошлом, согласно их исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Review of Palaeobotany and Palynology.

Исследователи сотрудничали с британскими университетами и обнаружили ископаемые стручки Podocarpium позднего эоцена на центральном Тибетском нагорье.

Находка показывает, что Podocarpium присутствовал в центральном Тибете в позднем эоцене. Наряду с предыдущими данными об окаменелостях, это указывает на то, что Podocarpium, возможно, возник в Восточной Азии, мигрировал в центральную долину Тибетского автономного района на юго-западе Китая в позднем эоцене, а затем распространился на запад в Европу.

По данным Китайской академии наук, характер распространения рода в геологическое время тесно связан с историей глобального изменения климата. Согласно исследовательской статье, находка еще больше подтверждает идею о том, что то, что сейчас является центральным Тибетским нагорьем, было глобально значимым центром палеогенового флористического обмена.