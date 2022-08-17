Пекин, , 03:39 — REGNUM Китай оптимизирует политическую среду, способствующую непрерывному экономическому восстановлению страны, заявил высокопоставленный чиновник главного органа экономического планирования страны, передает 16 августа агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В настоящее время в экономической деятельности Китая все еще существуют некоторые заметные противоречия и проблемы», — заявил на пресс-конференции директор Департамента национальной экономики Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Юань Да , добавив, что быстрое восстановление в течение последних семи месяцев показывает сильную устойчивость экономики и огромные потенциал.

Официальные данные, опубликованные 15 авгста, показали, что вторая по величине экономика мира продолжила восстанавливаться в июле, но тенденция к восстановлению нуждается в консолидации. По словам Юаня, правительство и впредь будет уделять приоритетное внимание поддержанию стабильного экономического роста с помощью более активных усилий по расширению спроса.