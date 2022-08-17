Пекин, 17 августа 2022, 03:39 — REGNUM Китай оптимизирует политическую среду, способствующую непрерывному экономическому восстановлению страны, заявил высокопоставленный чиновник главного органа экономического планирования страны, передает 16 августа агентство Синьхуа.
Официальные данные, опубликованные 15 авгста, показали, что вторая по величине экономика мира продолжила восстанавливаться в июле, но тенденция к восстановлению нуждается в консолидации. По словам Юаня, правительство и впредь будет уделять приоритетное внимание поддержанию стабильного экономического роста с помощью более активных усилий по расширению спроса.