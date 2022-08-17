Нанкин, Китай, 17 августа, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу на востоке Китая в первой половине 2022 года было реализовано 355 инвестиционных проектов, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Общий объем фактических зарубежных инвестиций провинции за этот период достиг почти $3,08 млрд, а недавно подписанные контракты на зарубежные проекты составили $2,46 млрд. По данным министерства коммерции региона, почти половина внешних инвестиций Цзянсу за первые шесть месяцев пришлась на производственный сектор.

В течение этого периода в провинции наблюдался резкий рост инвестиций в страны и регионы «Пояса и пути». В общей сложности было начато 113 таких инвестиционных проектов, что на 46,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время в Цзянсу есть семь зарубежных индустриальных парков в шести странах, где 329 предприятий создали более 51 000 рабочих мест для местных жителей, по данным министерства.