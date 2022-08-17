Исламабад, , 03:15 — REGNUM Не менее восьми человек стали жертвами дорожной аварии в провинции Синдх на юге Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением во время крутого поворота и вылетел в овраг. В результате этого транспортное средство перевернулось. В ДТП погибли восемь человек, еще 32 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Пакистане пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В результате дорожной аварии погибли 20 человек, еще шестеро получили различные ранения.