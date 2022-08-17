Цусима, , 03:13 — REGNUM Рекомендации властей Японии об эвакуации из-за риска вызываемых мощными ливнями оползней получили более 22 тысяч жителей города Цусима из префектуры Нагасаки. Об этом 17 августа сообщает телеканал NHK.

Ливень Newdesignfile.com

Проливные дожди накрыли весь север острова Кюсю, угрожая оползнями не только префектуре Нагасаки, но и префектурам Сага и Фукуока. Подобная ситуация складывается и в префектуре Исикава, расположенной на побережье Японского моря на острове Хонсю.

По данным метеорологов, за последние часы в отдельных районах Нагасаки выпало около 75 мм осадков. Ливневые дожди на побережье Японского моря в восточной и западной части Японии продолжатся до 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии призвали жителей префектуры Хоккайдо эвакуироваться из-за мощных ливней в регионе.

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