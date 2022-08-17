Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Паспорта, изъятые во время обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, вернуло ему Федеральное бюро расследований (ФБР). Такое заявление сделал сам политик 16 августа в своей соцсети Truth.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минюст и ФБР вернули мои паспорта», — уточнил Трамп.

Экс-глава Белого дома рассказал, что во время обыска в его имении Мар-а-Лаго агенты ФБР вели себя, по его словам, словно преступники, хватая всё, что попадало в их поле зрения.

«Такое не должно происходить в Америке», — пафосно заключил бывший американский лидер.

Напомним, Трамп заявлял, что агенты ФБР изъяли у него во время обыска в имении три паспорта, один из них при этом был уже недействителен. При этом экс-президент США напрямую обвинил сотрудников ФБР в незаконности их действий, а также в том, что они могли ему во время обыска подбросить любые компрометирующие его документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что ФБР выкрало у него три паспорта