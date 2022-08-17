Москва, , 03:14 — REGNUM С одного из ведущих проектно-конструкторских бюро России по разработке авиационной техники — ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» кредитор пытается взыскать более 17 млн рублей. Арбитраж Москвы заслушает спор 31 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В базу суда иск от АО «Авиа-ФЭД-Сервис» из Московской области поступил в середине июля 2022 года. Дело принял судья Селивестров.

В споре речь идёт «о взыскании долга по договору подряда от 02.06.2020 года № 1 719 187 323 411 442 208 195 462/160/36ЖЦ в размере 16 234 983 рублей 79 копеек, неустойки согласно п. 9.6 договора начиная с 24.02.2022 года в размере 925 394 рублей 07 копеек с последующим начислением по дату фактической уплаты долга». Общая сумма претензий — 17 160 377,86 рубля.

Напомним, компания-ответчик ведёт свою историю с 1933 года. ПАО — часть дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации».