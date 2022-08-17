Москва, , 03:01 — REGNUM В тендере, на котором ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» планировало приобрести дорогостоящий бронированный внедорожник, решил принять участие лишь один заявитель. Для участия в торгах его допустили и, вероятно, именно с ним будет заключён контракт по начальной цене — 26,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Toyota Land Cruiser Toyota UK

В карточке тендера пока лишь есть запись, что «комиссия рассмотрела единственную заявку, поданную на участие в закупке, и приняла решение» признать её соответствующей требованиям. Данные участника пока не раскрывались. Документ размещён 16 августа 2022 года.

Напомним, госучреждение, которое работает с 2001 года и управляет федеральной собственностью, планирует приобрести TOYOTA Land Cruiser 300 в комплектации «70-th Anniversary» или его эквивалент. При этом бронировать новый автомобиль (не ранее 2021 года выпуска) должны именно в России. В техзадании уточняются детали, которые должны быть дополнительно защищены. Например, предполагается защита крыши, стёкол, пола, а также установка автоматической противопожарной системы в моторном отсеке.