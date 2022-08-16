Варшава, 17 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Свои бывшие земли в пределах границ Польши хочет вернуть Германия, такое заявление сделал председатель польского Национального банка Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — пояснил Глапинский.

По мнению главы польского Нацбанка, Берлин хочет в дальнейшем подчинить себе страны, находящиеся в поясе между нею и Россией. По словам Глапинского, даже риск возникновения хаоса в Германии не сможет помешать ей реализовать задуманное, так как для властей ФРГ это шаги к «равновесию в Европе будущего».

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — такое предположение сделал глава польского Нацбанка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство граждан Польши считают, что страна должна потребовать от Германии репарации за ущерб, причинённый во Второй мировой войне.