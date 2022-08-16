Анадырь, 17 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Власти Чукотки возобновили стимулирующие выплаты жителям за ревакцинацию от коронавируса в размере по три тысячи рублей. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация

пресс-служба правительства Чукотского автономного округа «Все жители округа старше 50 лет и старше 18 лет, проживающие в сельской местности, могут получить 3 тыс. рублей. Такое решение приняло правительство округа на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией».

Жители региона из указанных категорий могут получить выделяемые средства, если пройдут ревакцинацию в период с 15 августа до 31 декабря.

В сообщении отмечается, что COVID-19 «остаётся опасным заболеванием, особенно для детей и граждан 65+», а лучшей профилактикой тяжёлого течения болезни является именно вакцинация.

В регионе с начала пандемии было выявлено около 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 42 пациента с COVID-19.

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