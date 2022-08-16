Москва, 17 августа, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Шесть российских компаний, которые ранее принадлежали группе OBI, с августа 2022 года сменили собственника. Новым владельцем стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX», которая с 4 августа 2022 года на 60% принадлежит Йозефу Лиокумовичу, а на 40% — Илье Колобкову, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» зарегистрирована в 2019 году с основным видом деятельности — разработка строительных проектов. Директор актива с 2020 года — Вадим Каверин. С 5 августа 2022 года компания владеет шестью бывшими активами группы OBI — ООО «Управление активами Волжский» (Волгоградская область), московскими ООО «Сделай своими руками» и ООО «ОБИ прямой импорт и поставки», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» (Санкт-Петербург), а также ООО «ОБИ франчайзинговый центр».

При этом, если в пяти компаниях ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» — единоличный собственник, то в ООО «Сделай своими руками — Казань» напрямую владеет только 58% доли, а оставшаяся часть принадлежит ей через ООО «ОБИ франчайзинговый центр». Часть активов по-прежнему возглавляет Кшиштоф Котовски, который был руководителем российского подразделения сети гипермаркетов DIY-формата OBI.

Напомним, немецкая сеть заявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Чуть позднее стало известно о передаче активов сначала в доверительное управление, а потом о планах продать их за один евро. Официально сумма сделки не раскрывалась, но в интервью журналу Forbes Лиокумович говорил о 600 рублях.