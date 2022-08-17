Белград, , 02:31 — REGNUM Что так важно в политике сегодня? Что должно объединить западные страны? Ответ? Да, да, гей-парад. Столь мощный и убедительный инструмент политики западной либеральной демократии. Вот и в Сербии — стране православной — решили устроить гей-парад.

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Удивительно, но это, вполне возможно, пойдёт на пользу действующему президенту Вучичу. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политик Младжан Джорджевич. (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3671930.html(

Джорджевич отмечает, что Вучич планирует показать Западу — посредством гей-парада, — как далеко сербы зашли в продвижении либеральных ценностей. Вот только отметим, что десятки тысяч евреев уже вышли на улицу, митингуя против такого рода «голубых» действ в Сербии. Политик отмечает, что, по разным оценкам, гей-парад в стране не поддерживает 95 процентов сербов.

Удивительно, но, по словам Джорджевича, Сербская православная церковь по поводу «Европрайда» молчит, несмотря на то, что многие ассоциации граждан требовали, чтобы священный синод высказал свое мнение по данному вопросу. Политика вновь крепко спаялась с религиозной жизнью. Так или иначе, Вучич попробует провести гей-парад, чтобы сделать приятно Западу — раз, и два — отвлечь внимание от более серьёзных проблем. Например, от ситуации в Приштине.