Ватикан, , 02:27 — REGNUM «Устал ли Ватикан от Европы?» — таков заголовок статьи Станислава Стремидловского (https://regnum.ru/news/polit/3671398.html). Вопрос ребром, что называется. И ставится он перед предстоящим визитом папы Франциска в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 13–15 сентября в Нур-Султане.

Флаг Ватикана

В воскресенье Папа Римский Франциск обратился к теме голода. Вот как это интерпретировали в Reuters: «Война на Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире, и призвал к оказанию срочной продовольственной помощи, чтобы предотвратить надвигающийся голод в Сомали». А вот редакция Vatican News развела Украину и Сомали по разным позициям.

Связано это с тем, что ряд западных изданий начинает фиксировать усталость Европы от ситуации на Украине. А вот папа Франциск, наоборот, «не упускает ни одной возможности напомнить миру об ужасе этой войны». Она позиционируется им как последняя и решающая в Европе.

Для чего это? Всё просто Католическая Церковь планирует расширять своё влияние — прежде всего, в Китае. А тут такой идеальный повод — показать собственную мощь. На фоне дряхлого европейского католицизма это вызвало бы контраст. Эта история нужна для того, чтобы её закончить, показав свою волю. И тут интерес Ватикана гораздо больше, чем у ЕС. Ведь католицизм распространяется не только на Европу, где он, к слову, наоборот, загнан в угол. Многое теперь покажет съезд в Нур-Султане.