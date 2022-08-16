Рим, 17 августа, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Владимир Бадмаев акцентирует внимание на судьбе украинских беженцев в Италии. Название материала, что называется, говорит за себя — «Попали в ад — украинские беженцы бегут из Италии».

Флаг Италии

Почему бегут? Читаем материал Бадмаева (https://regnum.ru/news/society/3670951.html). Неприемлемые условия работы, жестокая эксплуатация и бюрократические трудности — вот что ждало украинских беженцев в Италии.

Есть, к примеру, вот такая матчасть: «Издание Europa Today пишет об украинке, которая живёт вместе с детьми и подругой на окраине города Бари на юге Италии. По её словам, их заставляют собирать вишни по десять часов в день с одним выходным в месяц. При этом платят за эту, по выражению беженок, «адскую работу» по шесть евро в час».

При этом мнения самих итальянцев разделились. Одни за то, чтобы беженцы с Украины были в их стране. Но другие (большинство?) всё-таки против, что они артикулируют в своих социальных сетях.