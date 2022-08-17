Кабул, , 02:19 — REGNUM Обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов вновь смотрит на Восток. На этот раз суровый и проницательный взгляд его обращён на Афганистан.

Флаг Афганистана

Статья «Экс-президент Афганистана продолжает свою борьбу за страну» (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3671641.html) доносит читателям следующее: борьба за Афганистан, несмотря на, казалось бы, первенство талибов, ещё не закончена. И возмутителем спокойствия стал экс-президент Ашраф Гани. В годовщину вывода американских войск из Афганистана он дал весьма любопытное интервью американскому телеканалу CNN.

Итак, согласно первоначальным договорённостям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были обеспечить безопасность самому Гани, не угрожать национальным интересам США, но… что-то пошло не так. К тому же катастрофическим стал поток беженцев из Афганистана. В то же время никто из американской администрации не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. При этом Гани, в обход американцев, сам вёл секретные переговоры с талибами. Однако после он пошёл против них.

В общем, ситуация закрутилась лихо. Чего ждать? Гани идёт на открытый конфликт с талибами и попытается отвоевать власть. Значит, битва за Афганистан только начинается. Для России, как мы помним, этот регион крайне важен. Так что будем следить внимательно.