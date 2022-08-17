Рига, , 02:16 — REGNUM Долгое время казалось, что главный инструмент российской политики на Украине — это так называемая «газовая дубина». Во что это вылилось? Мы наблюдаем.

Флаг Латвии

Что ж, ситуация повторяется, как трагикомедия — и теперь с Латвией. Удивительно получается: Латвия объявляет Россию страной — спонсором терроризма, но РФ продолжает продавать в эту прибалтийскую страну газ. Это справедливо возмущает автора ИА REGNUM Петра Оградова. В своей яростной статье «Простить глумление над прахом предков? Почему Россия продаёт газ Латвии?» (https://regnum.ru/news/polit/3670825.html) он задаёт ряд справедливых вопросов.

Как так получается, что уже 5 апреля этого года президент Латвии Эгилс Левитс и премьер Кришьянис Кариньши заявляли, что не станут покупать российский газ за рубли. Мол, у них есть некоторые секретные способы пережить холодную зиму. Была разработана шарлатанская схема, в которой платить должен был, ясное дело, латвийский народ.

Однако что-то пошло не так. 30 июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию, сославшись на то, что нарушены условия оплаты. Однако латыши порешали вопрос — и 5 августа поставки возобновились.

Как так? Когда Латвия так высказывается и так действует против России? На 23 августа вообще намечен снос монумента Солдатам-Освободителям в Риге. Того самого монумента, вокруг которого ежегодно сто тысяч русских рижан собиралось, чтобы отдать дань памяти своим героическим предкам.

Однако газ идёт по трубам. Так что это, простите? Не плевок ли в адрес тех, кто сегодня бьётся за русскую свободу?