Вашингтон, 17 августа, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) намерено потратить более $68 млн на закупки украинского зерна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«USAID потратит более $68 млн на покупку и доставку украинского зерна», — указывает издание.

Газета отмечает, что для Киева это является самой крупной экспортной сделкой с момента начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом средства агентства пойдут сначала во Всемирную продовольственную программу, которая затем будет заниматься закупками зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа еще пять судов с зерном вышли из украинских портов Черноморск и Южный. Они доставят кукурузу и пшеницу в Румынию, Турцию, Джибути и Южную Корею.