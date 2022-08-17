Москва, , 02:11 — REGNUM Анастасия Степанова уверенно ступает на хрупкий лёд, помогая нам разобраться в том, что произойдёт с беспилотниками «Яндекс» в России. Её статья более чем любопытна.

Флаг Израиля

Итак, сначала «Яндекс» опроверг слухи о релокации сотрудников в Израиль. Но вот новые слухи: на этот раз есть слух, что переедет разработка технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. Тоже в Израиль.

Получается, в общем-то, неприятная история. Как справедливо замечает автор, «Яндекс» продолжает зарабатывать миллиарды на российских клиентах, но при этом через плечо будто оглядывается на заграницу, как бы вопрошая: «Я всё правильно делаю?». При этом ещё выдаёт следующее: то «Яндекс поисковик» «заявит», что большая часть Херсонской области оккупирована российскими войсками, то причислит Луганскую и Донецкую области к Украине. Вот как так?

Слышим возражения. Но это же частная история — что хотят, мол, то и делают. Так да не так! Казалось бы, частная инициатива — это частное дело компании? Вот только есть одно «но». Признанный системообразующим для России «Яндекс» — участник нескольких государственных проектов. То есть прямая связь с государством. Оно вкладывает деньги. Так откуда тогда взгляды в сторону Запада? Тут как в том анекдоте… «Яндексу» пора пересматривать, с кем они. Иначе могут быть уже другие истории.