Париж, 17 августа, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Ливень обрушился на Париж после сильной жары, наблюдающейся по всей Франции и затопил несколько станций парижского метрополитена. Об этом передала газета Le Parisien.

(сс) Freedom II Andres Ливень

О такой проблеме сообщила транспортная компания RATP, которая занимается пассажирскими перевозками во французской столице и ее пригородах. По информации организации, из-за дождя пострадали по меньшей мере семь станций метро.

Метеостанция парка Монсури распространила сведения, согласно которым на территории объекта менее чем за час выпало 26 мм осадков. Другие источники, на которые ссылаются журналисты, сообщают за час в Париже выпало 44 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильного ветра на фестивале обрушилась сцена, что привело к гибели одного человека. Еще 17 человек пострадали.

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