Абуджа, 17 августа, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мухаммад Бухари объявил о создании совета по ликвидации малярии, основанного на принципах государственно-частного партнерства. Об этом глава республики заявил в ходе пресс-конференции.

francok35 Комар

«Создание сегодня этого совета свидетельствует о том, что ликвидация малярии останется приоритетом в нашей повестке дня при твердой политической приверженности со стороны лидеров на всех уровнях», — заявил он.

В состав совета вошли 16 человек. Он станет некой площадкой, которая будет распределять средства для борьбы с малярией в Нигерии. При этом организацию возглавил один из богатейших людей Африки миллиардер Алико Данготе. Бухари отметил, что назначил Данготе главой совета, так как олигарх неоднократно демонстрировал успехи в борьбе с полиомиелитом и оказывал помощь в укреплении национальной системы здравоохранения.

Отмечается, что согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за 2021 год, на Нигерию приходится около 27% всех случаев заражения малярией в мире. Также на республику приходится 32% от всех летальных исходов, вызванных этим заболеванием.