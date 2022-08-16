Вашингтон, 17 августа, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Большинство американцев хотят, чтобы действующий президент США Джозеф Байден стал продавцом в ночном телемагазине, а не выполнял обязанности главы государства. Такое заявление сделал 16 августа сенатор Джон Нили Кеннеди в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Кеннеди, у американского лидера исключительно низкие рейтинги, а политическую деятельность Байдена сенатор назвал «достойной сожаления».

«Думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом США», — указал Кеннеди.

К политическим провалам Байдена сенатор причислил неудачи Байдена во время борьбы с пандемией коронавируса, бегство войск США из Афганистана и потеря страной энергетической независимости. По словам Кеннеди, глава Белого дома умудрился «наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе».

При этом сенатор уточнил, что жители США не испытывают ненависти к своему пожилому лидеру, они лишь констатируют, что с работой действующий президент США не справляется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главе штата Техас Грегу Эбботу предсказали в будущем пост американского лидера из-за его идеи отправлять нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США, в Нью-Йорк.