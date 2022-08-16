Вашингтон, 17 августа, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Четыре члена Палаты представителей Конгресса США призвали главу Белого дома Джо Байдена назначить нового специального посланника Соединенных Штатов по Гаити, сообщило издание The Miami Herald со ссылкой на письмо американских парламентариев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Документ подписали Вэл Демингс, Иветт Кларк, Аянна Прессли и Шейла Черфилус-Маккормик. Указанный пост был учрежден после убийства гаитянского президента Жовенеля Мойза в июле 2021 года.

Первым спецпосланником США по Гаити стал дипломат Дэниел Фут, который всего через несколько месяцев ушел в отставку после в знак протеста против политики Вашингтона в отношении республики и массовой депортации гаитянских мигрантов из США. Все это время пост специального посланника остается вакантным.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти Ямайки выдали США экс-сенатора Гаити Джон-Жоэля Жозефа, который является ключевым подозреваемым по делу об убийстве Жовенеля Моиза.