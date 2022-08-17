Равенна, , 01:14 — REGNUM Сухогруз Sacura с грузом украинской сои на борту прибыл в итальянский порт Равенна. Об этом свидетельствуют данные на 00:15 мск 17 августа портала Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов.

Соя

Сухогруз вышел из порта Южный 8 августа и, по предварительным данным, должен доставить в Египет 11 тысяч тонн сои. Однако конечная точка маршрута судна не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз Razoni с украинским зерном, который ранее вышел из турецкого порта Мерсин, прошёл через пролив Дарданеллы.

Читайте также: СКЦ в Турции одобрил выход из портов Украины судов с пшеницей и подсолнухом

Читайте ранее в этом сюжете: Сухогруз Sacura с зерном с Украины прошел через Дарданеллы