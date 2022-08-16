Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 августа, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение в Шри-Ланке, которое было введено 18 июля, не будет продлено и закончится на текущей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ланкийского президента.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Власти считают, что применение указанного режима больше не требуется, поскольку протесты из-за экономических проблем утихли.

Чрезвычайное положение в Шри-Ланке было объявлено после того, как в середине июля на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Они были недовольны экономической ситуацией, сложившейся в государстве.

В ходе демонстраций протестующие захватили резиденцию главы государства, что вынудило бывшего президента республики Готабаю Раджапаксу бежать из страны, а после — уйти в отставку. 21 июля новым ланкийским лидером стал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.