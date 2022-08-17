Париж, , 00:54 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию на Украине и меры по предотвращению мирового продовольственного кризиса. Об этом 16 августа сообщает Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба администрации президента Франции «Президент республики и премьер-министр Индии обсудили военные действия, которые Россия ведёт в Украине, и их дестабилизирующие последствия для остального мира».

В заявлении отмечается, что Макрон «подчеркнул решимость Франции продолжать поддержку Украины», и лидеры двух стран «договорились работать вместе для прекращения конфликта». Что касается темы разворачивающегося в мире продовольственного кризиса, Макрон заявил о важности для борьбы с ним «координации действий международного сообщества». Оба лидера подчеркнули актуальность мер по обеспечению «прозрачности сельскохозяйственных рынков и предотвращению спекуляции», а также поддержке населения наиболее уязвимых регионов.

Обсуждались также двусторонние отношения между странами, «положительная динамика которых сохраняется», проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуация в Шри-Ланке.

Читайте также: В порт Шри-Ланки вопреки просьбе Индии зашло исследовательское судно КНР

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей Индии с Днём независимости.

Читайте также: Протекционизм не даст Индии стать развитой страной — Global Times

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции Макрон поздравил Индию с Днем независимости