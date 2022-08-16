Москва, 17 августа, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Мужчинам, избившим сотрудников полиции, была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца Хорошевским районным судом Москвы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемые в возрасте от 24 до 29 лет будут находиться под арестом до15 октября текущего года.

Напомним, инцидент произошёл 14 августа в Хорошевском районе Москвы. Четверо мужчин на каршеринговом автомобиле подрались с сотрудниками ДПС, которые остановили автомобиль для проверки документов. В результате драки сотрудники дПС получили множественные травмы и обратились в больницу. Госпитализация им не потребовалась.

Злоумышленники были задержаны, в отношении них было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти группой лиц по предварительному сговору.