Амстердам, 17 августа, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Свыше 100 человек были задержаны за последние недели в ходе акций протестов, которые проводят фермеры в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте нидерландской полиции.

Floris Oosterveld Полиция Нидерландов

Правонарушителей задерживали за блокаду дорог, поджоги и создание свалок отходов. В общей сложности было выписано более 700 штрафов.

Демонстрации с участием фермеров в Нидерландах вспыхнули в конце июня после решения правительства ужесточить меры по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Протестующие выступили против такого шага, поскольку считают, что нововведение приведет к убыткам для сельских домохозяйств и их разорению.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что Национальная ассоциация производителей зерна Болгарии (НАЗП) объявила о планах блокировать границу с Румынией, чтобы помешать ввозу зерна с Украины на болгарскую территорию.