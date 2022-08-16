Нью-Йорк, США, 17 августа, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 августа разнонаправленно. В минусе Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 239,57 пункта (0,71%), до уровня 34 152,01 пункта. S& P 500 подорожал на 8,06 пункта (0,19%), до уровня 4297,14 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 25,50 пункта (0,19%), до уровня 13 102,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,41 (2,70%), до уровня $87,00 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 августа ростом.

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