17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которые провели ВВС США, чтобы показать всем готовность своих ядерных сил.

Тимур Кондратьев, , 08:00 — REGNUM Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США ради демонстрации готовности американских ядерных сил вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Военные силы США Иван Шилов © ИА REGNUM

Баллистическая ракета Minuteman III, оснащённая испытательной боеголовкой, стартовала с калифорнийской базы космических сил «Ванденберг». Как утверждает военное командование, успешные испытания ракеты, которая находится на вооружении Соединённых Штатов Америки уже на протяжении полувека, должны внушить американским гражданам уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания.

Складывается ощущение, что американские военные пропустили, что совсем недавно Российская Федерация презентовала общественности свою новейшую систему «Сармат», представляющую собой межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения, на три головы обгоняющую по характеристикам Minuteman III. Остаётся неясным, каким образом руководство США намеревается вселить в американцев уверенность в эффективности своего ядерного сдерживания, демонстрируя людям технологии чуть ли не середины прошлого столетия.

«Сармат» © Министерство обороны России

«Ну и кто тут угрожает ядерным оружием и постепенно двигает мир к ядерной войне и апокалипсису? У кого-то ещё остались сомнения, что Америка — угроза всему земному шару?» — спрашивает Никита Н.

Многие пользователи интернета не были впечатлены полётом американской ракеты. Граждане считают, что ракеты Minuteman III настолько старые, что представляют большую угрозу скорее самим Соединённым Штатам, нежели потенциальным врагам Америки.

«Ну и что это за ржавое старьё? Слава богу, что летает ещё. Мне кажется, что, не дай Бог начнётся война, большая часть их ракет тупо в шахтах рванёт из-за неисправностей», — предположил Никита С.

«Они пытаются Россию, что ли, запугать этими своими ракетами? Может, они лучше на наше вооружение посмотрят, которое намного мощнее всего этого?» — написал Алексей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что не только сами межконтинентальные баллистические ракеты претерпели серьёзные изменения за эти 50 лет, но и системы противовоздушной обороны, которые могут поражать цели уже на почтительном расстоянии, нивелировав тем самым угрозу для государства.

«Нашли, чем нас напугать. Этот Minuteman III стоит на вооружении в США с 1970 года. То есть уже более 50 лет! За это время ПРО России, да и не только у нас, шагнула в новую эру», — отметил Владимир Д.

Часть людей полагает, что с техническими новинками у Америки в последнее время как-то туго. Поэтому, судя по всему, они не спешат выкатывать на публику свои разработки.

«Такие древние баллистические ракеты разве что банановые республики напугать могут. Нет бы чего-нибудь новенького показать, разработки какие-нибудь современные. Зачем они позорятся на весь мир?» — задаётся вопросом Николай К.

«Наш «Сармат» на вооружении уже стоит, а эти клоуны американские всё свои испытания старья проводят. Выходит как с гиперзвуком, который у них всё никак не выходит», — пишет Rurik V.

«Голливуд, одним словом. Пыль в глаза, да бумажками зелёными всех закидывают и скалят улыбки. Но на деле только против малочисленных и невооруженных народов выступают. Современного ядерного оружия у Америки нет. Иначе бы она его демонстрировала, как Россия», — считает Наталия П.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 16 августа на сайте американских ВВС была опубликована информация, согласно которой США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил.