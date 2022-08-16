Дамаск, 16 августа, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Трое сирийских военных погибли, ещё шесть получили ранения в результате удара ВВС Турции по военным объектам в предместьях сирийского города Алеппо. Об этом 16 августа сообщает министерство обороны Сирии.

Elnadanews.com Алеппо

Сообщается, что ВВС Турции нанесли авиаудары по по сирийским военным объектам в окрестностях Алеппо. В результате ударов погибли трое сирийских военнослужащих. Ещё шестеро сирийских военнослужащих получили ранения.