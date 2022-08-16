Вашингтон, 16 августа, 2022, 23:45 — ИА Регнум. США нацелены на продолжение переговоров с Россией по вопросу возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил на брифинге 16 августа официальный преставитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы продолжим взаимодействовать с Россией по дипломатическим каналам по вопросу возобновления инспекций», — сказал он, отметив, что Москве и Вашингтону «необходимо совместно работать над снижением риска гонки вооружений или ядерной эскалации».

Представитель Госдепартамента также заявил, что санкции, введённые США в отношении России, «полностью совместимы» с договором и не создают препятствий для проведения российской стороной инспекций в Соединённых Штатах.

В начале августа стало известно, что Москва официально уведомила Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. Как сообщили в МИД России, причиной такого решения стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохраняющихся сложностях для проведения инспекций российской стороной.

Напомним, инспекционная деятельность в рамках договору была приостановлена с начала 2020 года по согласию сторон из-за пандемии коронавируса.