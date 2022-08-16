Саранск, , 23:36 — REGNUM На территории Мордовии в период с 17 по 22 августа ожидается высокая пожарная опасность лесов. Об этом сообщает пресс-служба Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пожар в заповеднике ЕДДС Темниковского района

При этом на территории шести районов республики объявлен высший класс пожарной опасности — пятый. Так, наиболее подвержены риску возгорания леса в Чамзинском, Дубенском, Большеигнатовском, Ардатовском, Атяшевском и Большеберезниковском районах.

По данным управления МЧС республики, во всех муниципальных образованиях усилена работа оперативных мобильных групп, состоящих из работников администраций муниципальных районов или городских округов, сотрудников полиции, МЧС России, работников лесничеств и добровольных пожарных. Ведомство призывает жителей республики быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне был ликвидирован очередной пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича — второй за лето. Произошло возгорание лесной подстилки. Очаг был окольцован, проложены минерализованные полосы. Пожар удалось локализовать.

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