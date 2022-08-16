Йошкар-Ола, , 23:24 — REGNUM С привлечение средств инфраструктурного бюджетного кредита будет построен пассажирский терминал в аэропорту Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Аэропорт Йошкар-Олы Пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы

Пропускная способность нового терминала будет не менее 400 человек в час. Площадь здания нового терминала составит около 6 тыс. кв. метров. На первом этаже разместят службы организации авиаперевозок, здравпункт, зал ожидания, на втором этаже — вентиляционные камеры и холодильный центр, в подвале — технические и бытовые помещения. Будут проложены все коммунальные сети, линии связи, а также обустроены системы ливневой и бытовой канализации. Также будет построена привокзальная площади и подъездная дорога. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, работы по расширению аэропорта столицы Марий Эл уже стартовали. Он подчеркнул, что Минтранс и Минстрой разрабатывают пятилетний план по развитию аэропортов, чтобы чётко понимать, как глобально будет развиваться вся транспортная сеть в стране. Долгосрочное планирование позволит гармонично объединить все ее элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась неделей ранее, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев обратил внимание на тему развития туризма. Для чего, по его мнению, необходима модернизация аэропортовой инфраструктуры, в частности, взлетно-посадочной полосы.

«Полоса входит в программы Минтранса, транспортные программы модернизации аэропортовой структуры, но ориентировочно стоит 4 млрд. Занимается Минтранс, не мы. Но, Владимир Владимирович, я волнуюсь — чтобы наш объект всё-таки остался там. Мало ли, секвестируют, ещё что-то, нам это необходимо как воздух. Мы развиваем туризм, я, ещё раз повторю, инвесторов привлекаю. Нужна полоса. 4 млрд. Без неё никак», — сказал Зайцев и попросил, чтобы реконструкцию ВПП Йошкар-Олы не исключали из программы Минтранса России.

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