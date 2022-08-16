Симферополь, , 23:16 — REGNUM Агентура украинского режима явно активизировалась на Крымском полуострове. Такое заявление сделал сегодня, 16 августа, глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере Крыма.

Владимир Константинов Council.gov.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. В результатет возгорания и взрывов был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Из близлежащих сел эвакуировали порядка 3 тысяч жителей.

Была установлена пятикилометровая зона оцепления. Пострадали как минимум два человека. Минобороны РФ заявило, что произошедшее — диверсия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости», — написал Константинов в своем телеграм-канале.