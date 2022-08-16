Агентура украинского режима активизировалась в Крыму — Константинов
Симферополь, 16 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Агентура украинского режима явно активизировалась на Крымском полуострове. Такое заявление сделал сегодня, 16 августа, глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя детонацию боеприпасов на севере Крыма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. В результате возгорания и взрывов был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Из близлежащих сел эвакуировали порядка 3 тысяч жителей.
Была установлена пятикилометровая зона оцепления. Пострадали как минимум два человека. Минобороны РФ заявило, что произошедшее — диверсия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.