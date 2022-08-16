Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен скончался на 82-м году жизни. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает портал The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Петерсен умер 12 августа от рака поджелудочной железы у себя дома.

Свою режиссерскую карьеру Петерсен начал в Германии. Всемирную известность ему принесла лента «Подводная лодка», вышедшая в 1981 года. Кинолента была номинирована на «Оскар» в шести категориях.

После успеха с «Подводной лодкой» Петерсен переехал в Голливуд. Там он снял такие свои известные фильмы, как «Бесконечная история» (1984), «Идеальный шторм» (2000), «Троя» (2004) и другие.