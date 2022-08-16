16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили целый ряд диверсий со стороны украинских боевиков в Курской области, приведших к повреждению опор высоковольтных линий электропередачи.

Елизавета Коробова, , 23:45 — REGNUM Причастность украинских диверсионных групп к подрыву шести опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, которую установили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Линии электропередачи, которые оказались целью украинских диверсантов, являются частью единой инфраструктуры, завязанной на Курскую АЭС. Неудивительно, что подрыв опор этих высоковольтных ЛЭП привёл к сбоям в осуществлении энергоснабжения Курской области, а также соседних регионов.

Более того, крайне важно, чтобы электричество передавалось с АЭС без перерывов, иначе это может привести к серьёзным сбоям её работы. После того как были установлены причины взрывов, власти усилили охрану объектов, связанных с атомной электростанцией, а правоохранители классифицировали произошедшее как теракт и возбудили по этому поводу соответствующие уголовные дела.

«Террористы. Ликвидировать их надо, прямо на месте преступления. Сволочи!» — написала Ирина П.

Многие пользователи были крайне возмущены тем, что украинские нацисты вместо того, чтобы демонстрировать свою «отвагу» в зоне проведения спецоперации России на Украине, предпочитают прятаться по курским лесам, выводя из строя социальную инфраструктуру.

«За все эти военные преступления рано или поздно отвечать будет сам Зеленский и его свита. Именно они нацистов выращивают, вооружают и теракты организовывают», — указывает Александра М.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы уверены, что киевские власти не остановятся на этом. Нацисты будут продолжать пытаться посеять панику среди населения Российской Федерации, чего допускать категорически нельзя.

«Следовало ожидать такого. Наверняка диверсанты и вглубь страны полезут. Что поделать. Следует внимательно относиться к посторонним в разных местах около важных объектов, не только военных. И не надо стесняться сообщать о своих подозрениях правоохранителям», — советует Константин Ж.

«Сейчас среди местных может крыша ехать начать. Все друг друга диверсантами считать начнут, доносить друг на друга будут. У правоохранителей вообще тогда работа остановится. Именно этого украинские террористы и добиваются. Они хотят посеять панику, чтобы в тылу начались заминки, и ребята, участвующие в спецоперации, замедлили свой ход», — поделился своим мнением Марат П.

Часть людей полагает, что только жёсткие действия в ответ на теракты вынудят киевские власти убавить свой пыл. Граждане уверены, что Вооружённые силы России должны наконец-таки получить команду на поражение украинских центров принятия решений.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций недопустима. Ответные удары России должны быть очень жёсткими и по всем местам, куда только можно ударить», — считает Оля П.

«Вместо жестов доброй воли пора реально уже бить по центрам принятия решений! Чего жалеть этих нациков? Разве неизвестно, в каком здании главные прислужники Бандеры заседают? Непонятно, кому особняки гигантские принадлежат на Украине? Бить пора конкретно и чётко по авторам этих диверсий, сидящим в Киеве», — требует Евгений Ч.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 16 августа пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации разослала журналистам пресс-релиз, согласно которому украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Отмечается, что взрывы были осуществлены 4, 9 и 12 августа 2022 года в Курчатовском районе Курской области.